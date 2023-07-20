Экс-кандидат в губернатор Приморья признал вину по второму уголовному делу

20 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край
Фото: личный архив

Экс-кандидат в губернатор Приморья признал вину по второму уголовному делу

Гендиректор компании "Аврора-строй", бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко признал вину по делу о злоупотреблении полномочиями.

По данным объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, Ищенко не поддержал заявленное ранее ходатайство о возвращении дела прокурору и просил суд рассмотреть дело в особом порядке, вину признал, пишет ТАСС.

Напомним, по данным прокуратуры Приморского края, в феврале – апреле 2019 г. генеральный директор ООО СК СЗ «Аврора-строй» заключил с двумя людьми договоры на участие в долевом строительстве дома №7 по улице Сафонова во Владивостоке. Проверка показала, что помещения, заявленные как квартиры, согласно технической документации, являются нежилыми, для проживания непригодны и не предназначены, а застройщик ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки. В результате обмана пострадавшие потеряли право на софинансирование достройки проблемного дома. Против Ищенко было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб".

Это уже второе дело против Ищенко. До этого, в апреле 2022 г., СКР вменил Ищенко мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. По версии следствия, "подозреваемый, заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, при осуществлении строительства многоквартирного дома по улице Сафонова в городе Владивостоке с декабря 2016 по июнь 2021 гг. из корыстных побуждений совершил мошенничество". СКР считает, что Ищенко "похитил деньги у 187 участников долевого строительства" на общую сумму более 105 млн руб.

Теги: Андрей Ищенко, квартира, уголовное дело


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.10.2022 10:05 Мск Арестованный экс-кандидат в губернаторы Приморья попросился добровольцем в зону СВО
Ранее 04.04.2022 15:10 Мск В Приморье задержали экс-кандидата в губернаторы – подозревают в "долевом" мошенничестве

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети