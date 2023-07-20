Экс-кандидат в губернатор Приморья признал вину по второму уголовному делу

Гендиректор компании "Аврора-строй", бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко признал вину по делу о злоупотреблении полномочиями.

По данным объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, Ищенко не поддержал заявленное ранее ходатайство о возвращении дела прокурору и просил суд рассмотреть дело в особом порядке, вину признал, пишет ТАСС.

Напомним, по данным прокуратуры Приморского края, в феврале – апреле 2019 г. генеральный директор ООО СК СЗ «Аврора-строй» заключил с двумя людьми договоры на участие в долевом строительстве дома №7 по улице Сафонова во Владивостоке. Проверка показала, что помещения, заявленные как квартиры, согласно технической документации, являются нежилыми, для проживания непригодны и не предназначены, а застройщик ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки. В результате обмана пострадавшие потеряли право на софинансирование достройки проблемного дома. Против Ищенко было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб".

Это уже второе дело против Ищенко. До этого, в апреле 2022 г., СКР вменил Ищенко мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. По версии следствия, "подозреваемый, заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, при осуществлении строительства многоквартирного дома по улице Сафонова в городе Владивостоке с декабря 2016 по июнь 2021 гг. из корыстных побуждений совершил мошенничество". СКР считает, что Ищенко "похитил деньги у 187 участников долевого строительства" на общую сумму более 105 млн руб.