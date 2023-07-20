Глава медфракции Вихарев подал документы в избирком на выборы в гордуму Екатеринбурга

Основатель и глава медицинской фракции Алексей Вихарев подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в выборах в гордуму Екатеринбурга. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Важный день. Сдал документы в избирком для участия в выборах депутатов гордумы! На предварительном голосовании в мае за меня проголосовали рекордные 35,6 тыс. человек. С такой поддержкой за спиной можно горы свернуть!" - написал депутат.

Напомним, что Алексей Вихарев находится в общегородском списке "Единой России" вместе с главой города Алексеем Орловым. Выборы запланированы на 10 сентября.