В Екатеринбурге двое детей пострадали от наездов электросамокатов

В Екатеринбурге произошло два инцидента с участием электросамокатов, в которых пострадали дети. В обстоятельствах начал разбираться Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в первом случае на улице Инженерной в уральской столице пострадал 5-летний мальчик – на него наехал 17-летний водитель самоката, мчавшийся по пешеходной аллее. С травмой ребенок был доставлен в больницу.

Во втором случае электросамокатом была сбита 5-летняя девочка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Белореченской. Данная пострадавшая также доставлялась в медучреждение, где ей оказывали помощь.

Сейчас следователи СКР выясняют все обстоятельства этих происшествий. Как заверили в ведомстве, обеим ситуациям дадут объективную правовую оценку.

Как уточнили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, оба пострадавших ребенка получили ушибы головы. В Госавтоинспекции также разбираются в произошедших инцидентах с электросамокатами.