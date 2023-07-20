Белорусское Минобороны проведет совместные учения с ЧВК "Вагнер"

Вооруженные силы Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер", сообщили в Минобороны республики.

"На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", - говорится в сообщении ведомства.

Часть бойцов ЧВК переместилась в Белоруссию после так называемого "пригожинского марша" 24 июня. Точное число находящихся в Белоруссии наемников неизвестно – как и сроки и цели их пребывания в республике.