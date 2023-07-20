В свердловском правительстве появился отдел по борьбе с экстремизмом в сети

В департаменте информационной политики Свердловской области появился новый отдел. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

Новый отдел аналитики в информационной сфере будет заниматься противодействием экстремизму и терроризму в интернете и в СМИ. Решение было принято Антитеррористической комиссией.

На момент публикации официального ответа от департамента информполитики получить не удалось.