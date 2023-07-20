Челябинский депутат гордумы просит суд признать его банкротом

Владелец компании "АльфаСтрой", депутат гордумы Челябинска Олег Иванов подал заявлении о банкротстве. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Иванов просит признать его банкротом, ввести процедуру реализации имущества и назначить финансового управляющего.

Арбитражный суд Челябинской области оставил заявление без движения. "Заявление должника не может быть принято к производству арбитражного суда, поскольку оно подано с нарушением норм процессуального законодательства", - говорится в определении суда.

Напомним, в июне Олега Иванова заключили под стражу до 21 августа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).