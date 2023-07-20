На Волге села на мель баржа с технической солью

В Нижегородской области в акватории Волги на мель села баржа, груженая технической солью. Задняя часть судна ушла под воду, в барже есть пробоина, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, визуальна разлива нефтепродуктов не произошло.

"Сотрудники Росприроднадзора и специалисты ЦЛАТИ уже обследовали место инцидента и отобрали пробы воды. <…> По результатам исследования проб сможем сказать, превышены ли ПДК загрязняющих веществ. При необходимости проведем внеплановую выездную проверку. К делу уже подключилась транспортная и природоохранная прокуратура", - сообщила Радионова.