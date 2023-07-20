В аэропорту Екатеринбурга задержали мигранта с пачками денег, которые он хотел вывезти из страны

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники не дали вывезти из России в Узбекистан крупную сумму денег.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, 37-летний пассажир рейса "Екатеринбург – Самарканд" для прохождения контроля выбрал "зеленый" коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе досмотра Кольцовские таможенники нашли в его клатче пачки денег – больше миллиона рублей наличными. При пересчете по курсу валют сумма составила более 14 тысяч долларов США. Мужчина был задержан до выяснения обстоятельств.

По его словам, деньги он якобы накопил за три года: часть планировал потратить на ремонт в доме, а остальное – на личные нужды. С таможенными правилами оказался не знаком и декларацию не заполнял. В Екатеринбурге находится временно, трудится строителем, а сам из Таджикистана.

В отношении мигранта возбудили административное дело по статье "Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств". Теперь ему придется заплатить штраф – до 100% от суммы превышения.

"С марта 2022 года любой человек, который пересекает границу, может вывезти с собой не более 10 тысяч долларов. На вывоз денег в российских рублях эти ограничения не распространяются, но сумму, превышающую вышеуказанный эквивалент, нужно задекларировать", - пояснил первый замначальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.