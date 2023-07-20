20 Июля 2023
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Фото:Накануне.RU

Свыше 2 700 семей Тюменской области в 2023 году получили маткапитал на первого ребенка

Свыше 2 700 семей Тюменской области в 2023 году получили региональный материнский капитал на первого ребенка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Из бюджета региона на эти цели за шесть месяцев текущего года выделено более 400 000 000 рублей.

Подать заявление на получение поддержки можно через Госуслуги или МФЦ. Получить консультацию о получении материнского капитала можно по номеру телефона: 8-800-1-00000-1.

Региональный материнский капитал ввел губернатор Тюменской области Александр Моор. Чтобы получить 150 000 рублей теперь достаточно быть постоянно зарегистрированным по месту жительства на юге Тюменской области, в том числе на дату рождения ребенка, и зарегистрировать малыша в органах ЗАГС региона. Раньше для получения этой выплаты нужно было подтверждать проживание в регионе на протяжении пяти лет. Для многих семей это было затруднительно, приходилось даже обращаться в суд.

Напомним, в 2022 году 11 400 семей получили региональный материнский капитал при рождении ребенка (4 800 семей — на первого ребенка, 6 600 — на третьего и последующих детей), 17 000 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка,15 200 семей получили ежемесячную выплату на третьего ребенка и последующих детей.

Теги: маткапитал, семьи, первый ребенок


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