Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал больше не наполняется водой из Каховского водохранилища. Уровень воды теперь на метр ниже уровня забора, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

По словам чиновника, небольшая часть воды по-прежнему остается в части водоема в Херсонской области, где находится устье Северо-Крымского канала. Но этого недостаточно, чтобы питать канал.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что технически заполнение канала можно обеспечить и без водохранилища – просто из Днепра, но для этого потребуется поставить дополнительные насосы. Сейчас – в условиях военных действий в непосредственной близости от реки – это не представляется возможным.

Северо-Крымский канал является основной водной артерией, снабжающей полуостров пресной водой. В начале июня вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин говорил, что в крымских водохранилищах есть запас воды на 500 дней. Аксенов отмечал, что пять основных крымских водохранилищ сейчас имеют наполнение выше 80%.