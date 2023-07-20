В Сургутском районе в 2023-25 годах возведут сразу 10 новых спортивных объектов

В Сургутском районе в 2023 г. возводят более 10 объектов спортивной инфраструктуры. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава района Андрей Трубецкой.

В этом году началось строительство сразу четырех круглогодичных спортивных площадок. Два объекта площадью 1,5 тыс. "квадратов" каждый появятся в Ульт-Ягуне и Ляминой, еще два (по 400 кв. м) строят в Федоровском и Сайгатиной. Также продолжается реконструкция стадиона в Солнечном. Оборудование пяти площадок с балансовой стоимостью 46 млн руб. передал округ. Устанавливать и монтировать площадки власти Сургутского района будут за свой счет (на это выделят 87 млн руб.).

Еще четыре объекта, как отметил Андрей Трубецкой, построят по концессионным соглашениям. Лямина и Русскинская прирастут новыми спортивными комплексами. Площадь каждого из них – 648 кв. м. Эти же поселения обзаведутся собственными хоккейными кортами площадью по 1,5 тыс. кв. м. Спорткомплекс в Ляминой нам помогает строить ПАО "НК "Роснефть". Компания выделила на эти цели 68 млн руб., из бюджета района добавили еще 9 млн руб. Спорткомплекс в Русскинской также возводят при поддержке недропользователей. Компания "Лукойл" поддержала проект на 58 млн руб., администрация Сургутского района добавила 17 млн руб. Хоккейный корт в Угуте помогает строить ПАО "НК "Роснефть". Стоимость объекта составляет порядка 45 млн руб., где 19 млн – деньги организации, а 26 млн – средства района.

Напомним, что с 2017 г. в муниципалитете построили и ввели 47 объектов спортивной инфраструктуры. Среди них – 14 многофункциональных спортивных площадок и столько же тренажерных комплексов, 9 крытых хоккейных кортов, 7 спортивных комплексов с универсальным игровым залом, 2 скейт-парка и один спортивный зал.

Уровень охвата жителей Сургутского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, растет, отмечает Андрей Трубецкой.

Например, в 2019 г. данный показатель составлял 59,4 тыс. человек или 50% от общего количества населения района (возраст от 3 до 79 лет). К 2022 г. он вырос до 88,1 тыс. человек или 72,6%. При этом, в Югре средний показатель – 44,7%.

Всего на 10 спортивных объектов, которые планируют сдать в 2023-25 гг., потратят 558,3 млн руб., из которых 412,3 выделены из казны Сургутского района, остальные 146 млн руб. – деньги компаний-недропользователей.