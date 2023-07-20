Нижний Тагил заплатит 9,2 миллиона за выступление Газманова на Дне города

На Дне города в Нижнем Тагиле состоится концерт Олега Газманова. За час выступления популярного певца администрация города готова отдать 9 млн 188 тыс. 549,76 рублей. Такая информация появилась на сайте Госзакупок.

Праздничный концерт пройдет 12 августа на концертной площадке за КДК "Современник". С 22.00 до 23.00 жители Нижнего Тагила смогут услышать известные всем "Офицеры", "Морячка", "Балтийский берег", "Эскадрон" и самую популярную из репертуара певца на сегодняшний день - "Вперед, Россия!"

Договор будет заключен с местной компанией "Парад" без проведения торгов.