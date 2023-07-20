Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, переведена в Москву

Пострадавшая в результате теракта на Крымском мосту девочка доставлена из Краснодара в Москву.

Дорогу пациентка перенесла хорошо, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Пострадавшая госпитализирована для продолжения лечения и реабилитации в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.

Удар по Крымскому мосту был нанесен в ночь на 17 июля, в результате атаки погибли два человека, 14-летняя девушка попала в больницу. Был поврежден один пролет автомобильного моста, власти намерены полностью восстановить его к концу осени.