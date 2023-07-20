20 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Президента Путина пригласили на экскурсию в Сысерть

Президента России Владимира Путина пригласили посетить Сысерть и оценить результаты проекта "Россия - страна возможностей". Стенограмма беседы во время наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" опубликована на сайте Кремля.

Пригласил президента свердловский краевед, экскурсовод и победитель Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" Александр Савичев. По его словам, именно благодаря платформе "Россия — страна возможностей" его мечта о создании школы экскурсоводов воплотилась в жизнь, а такие небольшие города как Сысерть могут становиться все более привлекательными для туризма местами.

"Я обучаю детей любить, ценить, уважать то место, где мы живем, нашу малую и большую родину. Мне удалось получить грант Росмолодежи и реализовать экскурсию с дополненной реальностью. На моей экскурсии с помощью телефона можно увидеть механизмы, которые стояли на заводе столетие назад, и даже на фоне них сфотографироваться. Вот такое волшебство. Хочется предложить вовлечь выпускников конкурса "Мастера гостеприимства" к участию – как экскурсоводов, конечно, экспертов – в будущем форуме "Россия", который состоится на ВДНХ. И каждый экскурсовод будет влюблять в свой регион, а я, соответственно, в Сысерть. Приглашаю Вас в гости", - обратился Савичев к Путину.

Тот, в свою очередь, прямого ответа не дал, но отметил, что внутренний туризм в России имеет характер взрывного роста.

"Это не в последнюю очередь происходит, – конечно, государство обращает внимание, развитие инфраструктуры и так далее, – но не в последнюю очередь благодаря таким людям, как Вы. Потому что это делает это времяпрепровождение интересным, полезным и завораживающим отчасти, очень содержательным – и с точки зрения воспитания в человеке любви к Родине, очень важно", - добавил Путин.

Теги: Путин, Сысерть


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