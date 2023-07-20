Фундаментально обоснованный курс рубля - 80–120 за доллар, - экономист

В преддверии очередного заседания Центробанка России, на котором, как ожидается, впервые за продолжительное время будет повышена ключевая ставка, эксперты делают прогнозы и относительно курса рубля. ЦБ подчеркивает, что пока не вмешивается в ситуацию с курсом нацвалюты, но он уже существенно влияет на ценообразование и, таким образом, на инфляцию.

После быстрого падения в начале июля рубль, кажется, остановился вблизи 90 руб. за доллар. Российская валюта может еще ослабнуть, предупреждает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Ослабляет рубль внешняя торговля. Импорт растет, экспортная выручка в валюте снижается из-за падения цен на сырьевые товары.

"Но статистика за июнь все равно стала неприятным сюрпризом для аналитиков: платежный баланс России ушел в минус впервые с 2020 года. В первом полугодии 2023 года объем импорта в Россию составлял в среднем $25 млрд в месяц — на уровне 2021 года. А на экспорте Россия зарабатывала в среднем $34 млрд в месяц против $41 млрд в 2021 году. Это плохие новости для рубля", - говорит Орлова.

Она также указывает на проблему перевода в рубли трансграничных торговых операций. В моменте количество валюты на рынке может сократиться, если торговые партнеры России будут массово использовать рубля для оплаты экспорта.

Профицит внешней торговли за пять месяцев 2023 года составил $48 млрд. По оценкам Наталии Орловой, из них лишь $19 млрд Россия получила в валюте, а остальное — рублями.

Эксперт оценивает фундаментально обоснованный курс рубля в диапазоне 80–120 руб. за доллар. Риски ослабления российской валюты еще остаются — курс будет реагировать и на геополитику, и на ограничения добычи нефти. Но вряд ли курс закрепится на уровне больше 100 руб. за доллар, считает Наталия Орлова.