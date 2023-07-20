В Екатеринбурге суд отказался выпустить по УДО убийцу 7-летней девочки

Суд в Екатеринбурге рассмотрел ходатайство педофила, много лет назад совершившего убийство ребенка. В условно-досрочном освобождении ему отказано.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в сентябре 2004 года: ранее судимый житель поселка Верхняя Сысерть под предлогом угощения шоколадом и мороженым заманил в гости 7-летнюю девочку. Там пьяный рецидивист надругался над ребенком, а затем убил.

В апреле 2005 года Свердловским областным судом уральцу было назначено 19 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима. Своей вины он так и не признал, но недавно подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В прокуратуре выступили против УДО, так как за решеткой осужденный не отличался стабильным поведением. Администрация колонии также высказалась о нецелесообразности его досрочного освобождения.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга согласился с представленными доводами и в удовлетворении ходатайства отказал. Убийца девочки продолжит отбывать наказание в местах лишения свободы.