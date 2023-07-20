Отставной офицер НАТО объяснил провал контрнаступления ВСУ

Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive высказал мнение, что ВСУ до сих пор не могут добиться прорыва в ходе контрнаступления. По его словам, украинцы отчаянно пытаются прорвать российские линии обороны и отрезать сухопутный коридор в Крым, но не добиваются успеха, так как обширные минные поля и оборонительные укрепления продолжают сдерживать их наступление.

Прогресс идет медленно, поскольку российские военные оказывают упорное сопротивление, приводит РИА Новости мнение Атламазоглу.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Украина настолько "раскрутила тему" с так называемым контрнаступлением, что треть стран мира ждали 11 июля и начала саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, чтобы подвести итоги боевых действий Киева.

"По-моему, они настолько раскрутили и разогрели эту тему с контрнаступлением, что практически, если не полмира, то треть точно, ждала 11-го числа, чтобы подвести какие-то итоги - чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли, "стратегическое" контрнаступление", - сказал глава военного ведомства РФ.