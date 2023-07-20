СМИ: Хакеры атаковали сеть медицинских лабораторий Helix

Сайт сети медицинских лабораторий Helix перестал открываться утром в четверг, 20 июля. Также в Telegram невозможно найти аккаунт компании, в котором в начале этой неделе было опубликовано сообщение о хакерской атаке на ее серверы. Из-за технических проблем многие клиенты не смогли вовремя получить результаты своих анализов.

По данным Helix, злоумышленники пытались заразить сети компании вымогательским софтом. Техническим специалистам компании, якобы, удалось частично восстановить работу сайта, мобильного приложения и других сервисов без выкупа. Также в компании заявили, что утечки персональных данных не произошло, но, по данным Securitylab.ru, на одном из хакерских форумов в даркнете накануне был выложен файл, предположительно, с базой данных клиентов Helix, содержащий 7,3 млн строк с ФИО, датой рождения, почтой, телефоном, СНИЛС и другой информацией. В Helix пока не прокомментировали эту информацию.