Прокуратура организовала проверку в МВД Екатеринбурга после обращения экс-владельца "Макси-групп"

Прокуратура проверит, действительно ли сотрудники МВД по Екатеринбургу бездействовали при рассмотрении заявлений о незаконном присвоении НЛМК активов "Макси-групп". Соответствующее обращение в генпрокуратуру ранее направлял бывший владелец "Макси-групп" Николай Максимов, адвокат которого уверен, что проверки могут изменить стоимость уральских активов, которые НЛМК планирует продать.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на собственные источники, прокуратура проверит сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, что Максимов передал компании НЛМК предприятие ОАО "Макси-групп" еще в 2007 году. 50% и одна акция обошлись НЛМК в 7,3 млрд рублей аванса, однако после аудита выяснилось, что задолженность "Макси-групп" составляет 45 млрд рублей. После этого в отношении Николая Максимова было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество), ст.201 УК РФ (злоупотреблению служебными полномочиями) и ст.196 УК РФ (преднамеренному банкротству). Якобы обвиняемый, как совладелец "Макси-групп" выдал аванс в 7,3 млрд компании в качестве займа, затем совершил покупку акций нескольких дочерних компаний, к которым также имел прямое или косвенное отношение. После этого средства были выведены на сторонние фирмы и похищены.

Сам же Максимов еще в 2010, 2011 и 2013 годах неоднократно подавал заявления о банкротстве холдингов "Макси-групп". По его словам, все заявления были проигнорированы, а правоохранители не собирались предоставлять ему информацию по материалам проведенных по ним проверок. Позднее в ГУ МВД по Свердловской области Максимову пояснили, что все его заявления были объединены в один материал, ответственным за которое был назначен оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД по Екатеринбургу Олег Красников, осужденный в 2018 году за коррупцию.

По словам источника издания, полицейский уклонялся от своих обязанностей, намеренно или случайно утратил часть материала. Утерянные документы удалось восстановить, но Максимову все равно разрешили ознакомиться только с их частью. Он также рассказал, что в апреле 2023 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал незаконным бездействие должностных лиц ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу, однако после суда никаких изменений или наказания не последовало.

Адвокат Максимова Сергей Колосовский рассказал, что НЛМК уже нашла потенциальных покупателей НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз, а также части НЛМК-Вторчермет, принадлежащие ранее "Макси-групп", однако спорная ситуация с активами может помешать сделке или отразиться на их стоимости.