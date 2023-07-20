В Екатеринбурге по решению суда снесли незаконные кафе и магазин

В Екатеринбурге под контролем судебных приставов снесли два несанкционированных объекта.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о кафе "Бриз" и магазине продуктов "Три А" в Чкаловском районе. Было возбуждено исполнительное производство, которое обязывало владельца точек освободить земельный участок на улице Славянская от нестационарных объектов.

Однако коммерсант решение суда по демонтажу в установленные сроки не исполнил. Поэтому снос незаконных объектов пришлось проводить силами администрации Чкаловского района Екатеринбурга.

Как отметили в службе судебных приставов, все расходы по демонтажу, а также исполнительский сбор за неисполнение решения суда будут возложены на предпринимателя.