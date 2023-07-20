На юге Москвы 13-летний мальчик зарезал сверстника

В Москве раскрыто убийство 11-летнего мальчика.

Мать погибшего ребенка накануне обратилась в полицию, когда сын не вернулся с прогулки, на которую ушел со сверстником. Позже тело ребенка нашли в парке на Каширском шоссе с многочисленными ножевыми ранениями.

Следователи вышли на второго мальчика. Вместе с ним погибший вошел в парк – это видно на камерах видеонаблюдения. При обыске дома у 13-летнего подростка "обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета". После этого мальчик дал признательные показания и сознался в убийстве сверстника.