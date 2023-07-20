Турция не станет сопровождать сухогрузы с зерном из украинских портов

Турция отклонила предложение Украины защитить ее зерновозы в Черном море после выхода России из "зерновой сделки", пишет Bloomberg.

Не готовы работать на таких условиях и сами судовладельцы, и страховщики. Так, страховой брокер Marsh приостановил свою программу экспорта зерна из Украины, сообщив о возможном наступлении серьезных проблем.

"Ни один здравомыслящий владелец не будет заходить туда (в украинские глубоководные порты – прим. ред.) незастрахованным", — сказал Василис Муйис, содиректор греческой компании Doric Shipbrokers SA, которая ранее направляла суда по "гуманитарному коридору".

Издание отмечает, что военное сопровождение украинского зерна турецкими военными было бы очень рискованным шагом для Анкары. Турция не станет рисковать своими военными кораблями, чтобы помочь судам из Украины, и вместо этого сосредоточится на перезапуске сделки с участием России, считает осведомленный источник.