20 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Власти Киргизии открестились от нарушения санкций, введенных США против России

Власти Киргизии заявили о том, что ни они, ни государственные компании не нарушали введенных США и другими западными странами санкций в отношении России.
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Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил, что утвердительно можно говорить о том, что ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима соблюдения введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России, пишет ТАСС.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, одобрено создание российско-киргизской объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). До этого стало известно, что инфраструктура уникальной советской базы противолодочного вооружения ВМФ на Иссык-Куле может уйти с молотка. По оценкам экспертов и наблюдателей в самой Киргизии, кредитная нагрузка на компанию-оператора оказалась слишком высока. Еще с 90-х частью военно-морской базы управляют местные коммерческие структуры — предприятие "Улан" в Пристани-Пржевальске занимается разработкой торпедного вооружения, и если сейчас оно не справится со своими финансовыми обязательствами, то имущество военно-производственного объекта может быть распродано как залог по кредиту.

Теги: Киргизия, Россия, США, санкции


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