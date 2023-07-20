Бастрыкин заинтересовался смертью ребенка из Екатеринбурга из-за неверного диагноза

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту смерти ребенка в медицинском учреждении в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из средств массовой информации стало известно, что в одном из медучреждений Екатеринбурга из-за неверно поставленного диагноза скончался малолетний ребенок. Сейчас по данному факту Следственный комитет проводит проверку.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, также глава федерального ведомства обратил внимание на инцидент с возможным избиением детей из Югры, приехавших отдохнуть в лагерь под Екатеринбургом.