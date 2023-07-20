В "Кольцово" снова задержи. Пассажиры рейса "Екатеринбург - Анталия" прождали больше 7 часов

Пассажирам "Кольцово" в очередной раз пришлось ждать своего рейса несколько часов. В этот раз задержка произошла у авиаперевозчика Red Wings на рейсе WZ-3061 "Екатеринбург - Анталия".

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, задержка произошла по технической причине. В связи с этим, полет пришлось перенести с 00.25 на 07.45. Вылета ожидали 335 человек.

Напомним, что это не первый раз за последнее время, когда пассажиры не могут улететь из "Кольцово" в Турцию. Накануне рейс "Аэрофлота" в Стамбул также был задержан: вместо 08.50 пассажиры смогли вылететь из Екатеринбурга только в 19.10. Рейс компании Corendon Airlines в Анталью и вовсе был отменен.

Аналогичная ситуация произошла и с рейсом 7R-870 авиакомпании "RusLine" по маршруту "Сыктывкар - Нарьян-Мар". Пассажирам пришлось ждать свой самолет 5 часов.