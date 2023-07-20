Глава СК запросил доклад по возможным избиениям детей в свердловском лагере

На инцидент с возможным избиением детей из Югры, приехавших отдохнуть в лагерь под Екатеринбургом, обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что речь идет о загородном оздоровительном лагере "Медная горка". По предварительным данным, дети пожаловались родителям на противоправные действия со стороны сотрудников лагеря: якобы те оскорбляли и били подростков.

После этого прокуратура Верхней Пышмы выехала на место для выяснения обстоятельств. Также в ситуации разбирается Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, сейчас по данному факту проводится проверка по статье 117 УК РФ (Истязание). Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить ему доклад о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, власти Нефтеюганска (ХМАО-Югра) уже задумались о расторжении контракта со свердловским лагерем, где якобы избивали детей. Между тем, в самом лагере избиения отрицают.