СМИ: госорганы будут контролировать собрания жильцов по капремонту

В России государственные жилищные инспекции хотят обязать контролировать собрания собственников жилья по капитальному ремонту домов.

Об этом следует из заключения правительственной комиссии по законодательной деятельности, которая одобрила соответствующий проект закона. Инициатива должна бороться с фальсификацией протоколов собраний. Как заявила заместитель председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, нередко такие протоколы подделывают, и средства используются нецелевым образом.

Также контроль необходим, чтобы банки могли выдавать кредиты на капремонт. Кроме того, создание реестра протоколов решений по капремонту необходим для упорядочивания информации о ведении работ. Нередко органы власти, которые должны актуализировать программы фондов капремонта, не знают, какие решения и по каким видам работ были приняты жильцами, сообщают "Известия".

Ранее генпрокурор РФ сообщил, что в 2022 году в 16 тыс. жилых зданий, где было необходимо провести капитальный ремонт, он так и не случился.