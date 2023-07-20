Глава Мелитопольского района: Каховского водохранилища больше не существует

Каховского водохранилища больше не существует.

Как сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута, на его месте остались "лужицы". При этом реки Днепр и Конка вернулись в свои русла. Отмечается, что все вернулось, "как в старые времена", до образования водоема. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и "не разливаются" на месте бывшего водохранилища.

"Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы", - отметил Сигута, сообщает РИА "Новости".

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС "однозначно" будет восстановлена, от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма.