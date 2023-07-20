Названы города, в которых россияне будут отдыхать в августе

Стало известно, в каких городах России граждане будут отдыхать в августе.

Как выяснили эксперты OneTwoTrip, большинство путешественников планируют отдыхать один-три дня — на такой срок оформлены 51,2% бронирований. Еще 38,1% граждан зарезервировали отели на четыре-семь дней, а 10,7% на срок от 8 до 14 дней.

Самым популярным городом стал Санкт-Петербург (17,2% заказов). На втором месте идет Москва (13,5). Замыкает тройку Сочи (12,3%).

В список городов, где российские туристы бронируют отели в последний месяц лета, также попали Калининград, Казань, Владивосток, Нижний Новгород, Анапа, Екатеринбург и Геленджик.

Напомним, в России выросло количество национальных туристических маршрутов - с 37 до 41.