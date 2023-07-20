Автодилеры предупреждают о подорожании новых машин

Автодилеры в России предупреждают о подорожании новых автомобилей.

Это произойдет из-за индексации и утилизационного сбора и падения курса рубля. Цены снизятся, когда рынок будет насыщен, а для этого необходимо снять препятствия для импорта и возобновить программу утилизации. Как сообщил президент ассоциации "Российские автодилеры" Алексей Подщеколдин, цены на новые машины могут вырасти на 5-10% с 1 августа.

По подсчетам ассоциации, новый VW Jetta, ввезенный из Китая, после индексации утильсбора, подорожает минимум на 122 тыс. руб.

Как отметил Подщеколдин, РОАД в ближайшие месяцы планирует собственную программу утилизации старых машин, которую представят на рассмотрение в правительство, сообщают "Известия".

Напомним, японские власти в рамках новых антироссийских санкций намерены запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра.