В Центробанке РФ поддержали запуск краткосрочных полисов ОСАГО

В Центробанке России поддержали проект закона о запуске краткосрочных договоров ОСАГО.

Они будут рассчитаны от одного дня до трех месяцев. Госдума рассмотрит документ во втором чтении 20 июля. Как сообщил регулятор, для повышения доступности таких полисов необходимо установить их свободную тарификацию.

Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, продажа этих полисов станет обязательна для компаний после вступления в силу закона. Инициатива поможет прежде россиянам, которые используют личный автомобиль лишь время от времени — например, только летом или в выходные дни, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что срок ремонта автомобилей по ОСАГО планируется увеличить в 1,5 раза.