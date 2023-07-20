20 Июля 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

Результаты выборов с ДЭГ будут доступны сразу после окончания голосования

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, которые пройдут осенью текущего года, будут обнародовать почти сразу после закрытия участков.

Как сообщил заместитель начальника отдела перспективных решений управления инновационных технологий в избирательном процессе при Центризбиркоме Иван Киреев, ЦИК принял точечные изменения в порядок проведения, с тем, чтобы итоги голосования проводились по окончании выборов в конкретном субъекте России. Отмечается, что региональные избирательные комиссии, чтобы учесть результаты ДЭГ, были вынуждены дожидаться голосования во всех регионах.

В 2023 году в программе примут участие 25 регионов из пяти часовых поясов. Еще одно нововведение – возможность запустить систему так, что она автоматически в каждый час в каждом регионе стартует, в зависимости от часового пояса, сообщают "Ведомости".

Напомним, в Центризбиркоме разработали очередное мобильное приложение

Теги: ЦИК, выборы


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