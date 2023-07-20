Россияне с помощью лотереи надеются увеличить свой доход

64% россиян в текущем году пытались увеличить свой доход.

Как выяснилось в ходе исследования сервиса "Работа.ру" и "СберСтрахования жизни", из них 22% опрошенных пробовали начать инвестировать. 63% ради увеличения дохода брали подработку. 27% респондентов готовы искать вторую работу. 22% попробовал инвестировать уже имеющиеся средства.

19% россиян рассматривают возможности карьерного роста. 15% планируют открыть собственный бизнес. Столько же полагаются на волю случая, участвуя в лотереях и конкурсах. 9% заявил, что пробовали увеличить свой доход при помощи сетевого маркетинга, сообщает РБК.

Ранее исследование, основанное на данных Росстата, показало, что граждане нашей страны начали рекордно много работать.