20 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Россияне с помощью лотереи надеются увеличить свой доход

64% россиян в текущем году пытались увеличить свой доход.
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Как выяснилось в ходе исследования сервиса "Работа.ру" и "СберСтрахования жизни", из них 22% опрошенных пробовали начать инвестировать. 63% ради увеличения дохода брали подработку. 27% респондентов готовы искать вторую работу. 22% попробовал инвестировать уже имеющиеся средства.

19% россиян рассматривают возможности карьерного роста. 15% планируют открыть собственный бизнес. Столько же полагаются на волю случая, участвуя в лотереях и конкурсах. 9% заявил, что пробовали увеличить свой доход при помощи сетевого маркетинга, сообщает РБК.

Ранее исследование, основанное на данных Росстата, показало, что граждане нашей страны начали рекордно много работать.

Теги: работа, соцопросы


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