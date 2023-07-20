В стоимость платных медуслуг могут включить затраты по ОМС

В России в стоимость платного медицинского сервиса госучреждений могут быть включены затраты на оказание аналогичных услуг по полисам обязательного медицинского страхования.

Это может привести к их удорожанию на 7–20%. С таким предложением Министерство здравоохранения обратилось к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. Как считает президент Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций Илья Шилькрота, инициатива связана с тем, что госмедорганизации используют средства ОМС для покрытия расходов на оказание платных услуг (например, в части обслуживания оборудования), тем самым занижая стоимость последних.

Предложенная схема похожа на практику перекрестного субсидирования в сфере медобслуживания, сообщают "Ведомости".