Путин заявил, что спорил с главой Минтранса из-за иностранных самолетов

Российский лидер Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором напомнил главе Министерства транспорта РФ Виталию Савельеву, как спорил с ним о закупке авиалайнеров, когда тот руководил "Аэрофлотом".

Министр рассказал о росте цен на авиабилеты и привел данные ФАС, о том, что с января по май они подорожали на 6,2% в среднем по всем перевозчикам.

Президент напомнил, что призывал Савельева покупать российские самолеты, когда тот руководил "Аэрофлотом". "Вы мне говорили, что западные партнеры надежные, все там хорошо и они хорошие", — отметил глава государства, сообщает РБК.

Ранее ФАС России выдала совладельцу Внуково Виталию Ванцеву предостережение после его слов о возможном росте цен авиабилетов на международные рейсы на 40%.