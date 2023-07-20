На Украине заявили, что без зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в порты

Ни одно грузовое судно не зайдет в порты Украины после прекращения действия зерновой сделки.

Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. "Ни одна страна не решится отправлять свои корабли [в порты Украины]. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний", - сказал Подоляк.

Ранее Минобороны России заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения.

Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.