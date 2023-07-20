20 Июля 2023
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Фото: пресс-служба президента Украины

На Украине заявили, что без зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в порты

Ни одно грузовое судно не зайдет в порты Украины после прекращения действия зерновой сделки.

Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. "Ни одна страна не решится отправлять свои корабли [в порты Украины]. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний", - сказал Подоляк.

Ранее Минобороны России заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения.

Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Теги: Украина, зерно


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