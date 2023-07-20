Разведчики-нелегалы провели лекцию для югорских управленцев

Современный мир переживает новый этап глобальной трансформации. Для России необходимо защитить свой суверенитет, осуществить скачок в развитии экономики, технологий, образования, медицины, одновременно сохранив культуру. Сегодня возник спрос на нестандартно мыслящих специалистов во всех сферах, одновременно являющихся искренними патриотами. И в будущем этот запрос будет только усиливаться. Потому что только такие люди смогут дальше развивать Россию как военную, политическую, экономическую и культурную державу. Об этом говорили на встрече с югорчанами российский разведчик-нелегал Андрей Безруков и его супруга — разведчица Елена Вавилова, которые более 25 лет работали в Канаде и США под чужими именами. О роли образования и патриотического воспитания в становлении новой России - в материале Накануне.RU.

Выступая перед слушателями, Андрей Безруков подтвердил высказанный президентом России Владимиром Путиным тезис о самом опасном десятилетии со времен Второй мировой. Напомним, годом ранее, на Валдае, президент сказал, что исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, однополярный мир уходит в прошлое. По оценке Безрукова, мир переживает сложный этап перемен. Разведчик сообщил, что такое уже было 100 лет назад, когда за несколько десятилетий кардинально изменилась политическая обстановка.

При этом он отметил, что Россия в мире занимает особое место.

"Мы всегда были центром интеграции, державой, которая собирала вокруг себя. Если мы не сдаемся, это значит: никто не сдается. Мы всегда были в первом ряду борьбы. Я имею ввиду геополитику. И, поэтому опять на первом краю. И если нас не победить - то никого не победить. Уже все поймут, что с либеральной империей США покончено", - отметил Андрей Безруков.

По его словам, процессы "разложения страны", которые начались в конце 70-х годов, едва не привели к потере страны: Россия стала полуколониальным государством, ресурсным поставщиком и поставщиком талантов. В России убили многие отрасли экономики и сейчас наша страна, как великое государство, выходит из этого состояния, возрождается через борьбу. Специальную военную операцию, которую в настоящий момент ведет Россия, эксперт назвал "войной за независимость".

Победить Россию, по мнению Андрея Безрукова, можно только изнутри: если раскачать страну, нарушить единство. Для того, чтобы не допустить этого, а напротив, усилить влияние России необходимо патриотическое воспитание.

"Нам нужно вернуться к работе с маленькими детьми. Нужно, чтобы они с самого раннего детства понимали, в какой прекрасной стране они живут", - считает спикер, отметив, что любовь к Родине закладывается с малых лет.

Отмечая успех США в прошлом столетии, разведчик обратил внимание, что развитию Америки способствовал уровень образования - в те годы, уровень образования был выше, чем в странах Европы. За счет образования сейчас поднимаются также такие страны как Китай, Корея.

"Нам нужно, чтобы мы вернулись к чувству служения - потому что это самое высокое чувство. Когда человек взрослеет, ему все меньше и меньше хочется получать. И все больше отдавать. Я, как дед - уже на себе это чувствую. Нам бы хотелось, чтобы возродилось желание "отдавать". Потому что иначе мы страну потеряем", - резюмировал спикер.

О патриотическом воспитании подрастающего поколения говорила и Елена Вавилова.

"Молодые люди должны осознавать, что в их руках - будущее. Когда мы принимали решение пойти в разведку, а это было в годы Холодной войны. мы приняли это судьбоносное решение легко, потому что понимали, что эта работа позволит нам сделать что-то хорошее для своей страны. И мы в то время гордились своей страной. Это важное чувство - гордость за свою страну, осознание, что мы живем в крепкой, хорошей, справедливой стране. И сейчас нам нужно возродить гордость за свою страну", - отметила она.

Добавим, что лекция "Секреты разведчиков, патриотическое воспитание и молодежь как будущее России" проходила в рамках программы "Лидеры изменений 3.1". Это образовательный проект, цель которого - подготовка высококвалифицированных управленцев регионального и муниципального уровней, обладающих современными знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими эффективное функционирование органов публичной власти и готовых управлять проектами изменений в условиях новых вызовов, в том числе на федеральном уровне.

Ранее глава региона Наталья Комарова отмечала, что проект "Лидеры изменений" показал себя эффективным ресурсом в подготовке управленческих кадров.

"Мы с вами добиваемся того, чтобы у каждого управленца муниципального, регионального и государственного уровней сформировался такой набор компетенций, который как минимум соответствует федеральным стандартам, современным вызовам и достаточен для того, чтобы вы чувствовали себя уверенно – каждый на своем рабочем месте", - говорила глава региона во время открытия образовательной программы в Москве.

Отметим, что сегодня в регионе готовят кадровый и политический резерв — это необходимость, продиктованная вызовами эпохи, в которую живет современная Россия. Учащиеся школ, студенты ВУЗов и ССУЗов, молодые сотрудники предприятий, учителя истории и обществознания, географии, литературы, тренеры, сотрудники учреждений дополнительного образования, отличившиеся в работе и учебе — на них власти возлагают надежды в будущем. Именно поэтому их пригласили на встречи вместе с руководителями уровня окружного правительства и главами муниципалитетов.

Губернатор Югры Наталья Комарова ориентирует команду на качественные изменения в регионе, которые должны стать фундаментом успешного будущего региона и его жителей. А для этого команде необходимо постоянно прокачивать свои компетенции, четко видеть тренды и разбираться не только в экономических, политических и общественных процессах внутри страны, но и понимать глобальные изменения. Именно поэтому работа с молодежью — ключевое направление для правительства России и региона. Для достижения прорывных результатов в развитии власти Югры на регулярной основе проводят обучающие мероприятия с участием спикеров федерального уровня.

Это позволит усилить команду Югры и вырастить лидеров будущего.