20 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Местечковые интересы "рулят"? В Нижневартовске беспартийного депутата пытаются наказать "по партийной линии"

В Нижневартовске зреет политический скандал. В местных пабликах запущена якобы инсайдерская информация, что, мол, депутат гордумы Николай Молоков может лишиться членства во фракции "Единой России" – ее руководство якобы планирует принять такое решение. При этом, политик остается беспартийным, и не совсем ясно - как на его судьбу может повлиять решение фракции.

дума нижневартовска, молоков(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Местные политические наблюдатели уверены - тема "партийного порицания" Молокова связана с тем, что возглавляемое им издание конструктивно критикует действия, вернее, бездействие, администрации столицы Самотлора.

И вот - портал NEFT со ссылкой на некий источник внутри "Единой России" сообщает о том, что единороссы Нижневартовска якобы поставят вопрос об исключении Молокова из состава думской фракции, о чем идут "соответствующие консультации внутри регионального отделения". По данным собеседника NEFT, логика такова: Молоков избрался на выборах, как сторонник "Единой России", входит во фракцию, и внутренние регламенты обязывают его соблюдать партийную дисциплину.

"Я вообще не понимаю о чем идет речь. Да, я беспартийный, но состою во фракции «Единой России», являюсь сторонником партии. В Думе у нас работа выстроена конструктивно и всегда всем дается возможность высказаться по существу. Даже когда мое мнение (и так было не раз) шло вразрез с позицией партии, мы всегда это обсуждали. И ни о каком исключении из фракции речи никогда не было", - сказал Николай Молоков в разговоре с Накануне.RU.

В администрации Нижневартовска Накануне.RU сообщили, что за разъяснениями следует обратиться в соответствующую фракцию в думе.

администрация муниципального образования город нижневартовск табличка(2006)|Фото: Накануне.ru

Ситуацию в разговоре с журналистом агентства прокомментировал глава фракции "Единая Россия" в думе столицы Самотлора Владимир Джек.

дума нижневартовска, джек(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

"Никаких разговоров (об исключении Молокова из фракции – прим.) нет. Депутаты – на каникулах. Согласно регламенту и плану работы думы, плановое заседание нашей фракции предусмотрено на конец сентября", - сообщил Накануне.RU Владимир Джек.

Отметим, ранее среди тем, которые поднимала "Точка", оказались критика администрации Нижневартовска по поводу, например, планов приватизации кинотеатра "Мир" и реконструкции парка Победы. И не только эти темы. Ведь с приходом Дмитрия Кощенко в главы администрации Нижневартовска, к сожалению, реальных проблем, болезненных, конфликтных тем в городе прибавилось в разы. Городские паблики в соцсетях, пестрящие возмущенными постами вартовчан, тому подтверждение.

Дмитрий Кощенко(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

«История с исключением из фракции - очень странный вброс. Я бы попросил всех инсайдеров и заказчиков подобного «контента» раз и навсегда разграничить мою работу и депутатскую деятельность. Одно к другому никакого отношения не имеет. И напоминаю, что деятельность СМИ у нас регулируется федеральным законодательством, которое любое давление на редакции рассматривает как цензуру», - отметил Николай Молоков в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Теги: Нижневартовск, Николай Молоков, депутат, "Единая Россия", дмитрий кощенко


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