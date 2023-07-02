ЧВК "Вагнер" на месяц остановили рекрутинг новых бойцов "в связи с переездом"

Частная военная компания "Вагнер" приостановила набор рекрутов на один месяц. Об этом сообщается в соцсетях компании.

"В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц", - говорится в сообщении.

Напомним, основатель "Вагнера" Евгений Пригожин покинул Россию после "марша справедливости". Сотрудникам ЧВК предложено подписать контракты с Минобороны или переехать в Белоруссию.

Ранее СМИ сообщили о планах Кремля на "глобальную империю" Пригожина. Произошел всплеск дипломатической активности Москвы с целью заверить партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что операции "Вагнера" будут проводиться без перерывов, но под контролем нового руководства.

Во всем мире около 6 тыс. участников "Вагнера" выполняют разные работы: от охраны шахт и политиков в ЦАР до защиты нефтяных скважин и контролируемой правительством территории в Сирии.

Из-за переезда частной армии в Белоруссию, усилена охрана границы со стороны Польши.