03 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мужу опекунши, арестованной по делу об убийстве ребенка, вернут только родных детей

Мужу Вероники Наумовой, арестованной по обвинению в истязании и убийстве 6-летнего Далера, вернут троих детей. В зону СВО он скорее всего больше не поедет. Об этом он рассказал в интервью КП-Урал.

По словам Александра, ему вернут родных детей - сына и двух дочек. Опекуном приемных детей была Вероника, поэтому они в семью Наумовых не вернутся. "Мне предлагали их забрать. Но как я буду их воспитывать? Я не являюсь приемным родителем. Там курсы только на три месяца", - говорит Александр. Кроме погибщего ребенка, в семье воспитывались еще двое приемных детей, в том числе сестра Далера.

Александр рассказал, что был опрошен следователями с использованием полиграфа и дал подписку о неразглашении материалов предварительного следствия.

По его словам, его супруга брала детей под опеку, потому что хотела им помочь. Деньги, получаемые за опеку над детьми, он назвал "небольшими". КП-Урал приводит данные, что только за Далера семья получала 11 тысяч ежемесячно. Никакой неприязни к детям, и конкретно к Далеру, супруг Вероники не замечал. Не обращал внимания он и на якобы проявлявшиеся у мальчика психические отклонения, о которых много говорила его жена. Александр уточнил, что очень редко бывал дома, поскольку до СВО находился на других заданиях. Когда весной он приезжал на побывку, жена сказала, что Далер у подруги. На тот момент мальчик был уже несколько месяцев мертв.

Веронику Наумову доставили в суд(2023)|Фото: Накануне.RU

Александр предполагает, что похороны мальчика пройдут через 1,5-2 месяца. Военный готов взять на себя все расходы.

Супруг Вероники рассчитывает вскоре увидеть жену на свидании в СИЗО. "Хочется для начала ей в глаза посмотреть. А потом пусть расскажет, почему так произошло", - говорит Александр.

Вероника Наумова в суде(2023)|Фото: Накануне.RU

Напомним, муж Вероники Наумовой находился в зоне СВО в момент трагедии. О возвращении Александра сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. Она подчеркнула, что Александр официально не являлся опекуном ребенка, только мужем опекуна. Ранее о том, что мужчина не фигурирует в данном уголовном деле рассказывала и старший помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Виктория Гардабудских.

Ранее Мерзлякова сообщила, что супруга Наумовой удалось экстренно отозвать из зоны СВО. "Это связано со смертью мальчика. Он вернется и дальше будет ясно, куда мы [других] детей [этих опекунов] определим. Пока они изъяты подразделением по делам несовершеннолетних. Он востребован и как опекун, и следственным комитетом, может, он что-то знает. Поэтому его из зоны СВО отпустили", - рассказала омбудсмен.

В начале недели Наумова заявила, что мальчик сбежал из дома. Она утверждала, что у ребенка есть психические отклонения и он может не осознавать, что находится в опасности. Трое суток около полутора тысяч человек, включая сотрудников оперативных служб и волонтеров, искали ребенка по всему городу. Тело мальчика было найдено в сумке в гараже, который арендовала семья его опекунов. Установлено, что мальчик умер 3 декабря. Все это время опекун мальчика изображала, что он жив и невредим, получала социальные выплаты и обманывала окружающих. Накануне проверки служб опеки она заявила о пропаже ребенка. Наумовой предъявлено обвинение в истязании ребенка, его убийстве и махинациях с выплатами. Вину женщина не признала, заявив о смерти мальчика в результате несчастного случая. Ее арестовали по решению Чкаловского суда Екатеринбурга до 26 августа.

Теги: далер, опекун, вероника наумова


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