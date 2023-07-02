На Кубани около военного аэродрома произошел взрыв, образовалась огромная воронка

На Кубани около военного аэродрома произошел взрыв, образовалась огромная воронка.

Как сообщает канал "Осторожно, новости", взрыв произошел примерно в 16.00 в Приморско-Ахтарске. После этого в небо поднялся черный дым.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выясняет причины ЧП. "На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены", - написал он в своем канале.

112 сообщает, что, возможно, упала ракета. Её принадлежность устанавливается. На месте образовалась воронка глубиной 5 метров и диаметром 20 метров.

Baza уточняет, что ЧП произошло в 200 метрах от местного аэродрома.

Mash предполагает, что целью были склады с горючим на территории военного аэродрома.