500 польских полицейских из контртеррористических подразделений будут охранять границу с Белоруссией

500 полицейских будут охранять границу с Белоруссией со стороны Польши. Заявление об усилении пограничников полицией сделал глава польского МВД Мариуш Каминьский. По его словам, это будут офицеры из контртеррористических подразделений.

Сейчас, как заявил Каминьский, границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. военных, сообщает Интерфакс.

Ранее вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский уже заявлял об усилении охраны границы в связи с тем, что в Белоруссию переместился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, и его армия может последовать за ним.