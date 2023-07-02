Россияне стали в два раза чаще прибегать к потребительским кредитам

Россияне стали в два раза чаще прибегать к потребительским кредитам. За первые пять месяцев 2023 года выдано 14,7 миллиона таких кредитов, что в 2,2 раза больше аналогичного периода прошлого года.

РИА Новости, ссылаясь на подсчеты "Скоринг бюро", сообщает, что только в мае было выдано 3,4 миллиона кредитов на 660,2 миллиарда рублей. Таким образом россияне в три раза чаще обращались за кредитами, чем в прошлом мае, а сумма кредита выросла в 3,5 раза.

В среднем сумма потребительского кредита увеличилась на 16,7% в годовом выражении и по итогам мая составила 192,52 тысячи рублей. При этом средний срок выдаваемого потребкредита по итогам мая 2023 года сократился на 8,5% и составлял 27,3 месяца.

В результате совокупный портфель потребительских кредитов по итогам мая текущего года достиг 8,6 триллиона рублей, увеличившись за год на 21,7%.

Уровень риска портфеля сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне, указывают эксперты. Так, по данным компании, уровень просроченных более чем на 90 дней кредитов в целом по потребительскому сектору на конец мая составил 12,4%, что на 3 процентных пункта ниже уровня прошлогоднего мая.

Отметим, что в мае объем просрочки по кредитным картам в России достиг отметки 225 млрд рублей. В количественном выражении просрочено почти 6% всех выданных кредитных карт, максимум с октября прошлого года. Эксперты полагают, что в категорию проблемных вышли карты, выданные как "замена" кредитам наличными в кризисные месяцы 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году на четверть выросло число неплательщиков по кредитам. По итогам января—марта 2023 года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков достигло 14,4 млн. Показатель вырос на 25%, или на 2,9 млн, в абсолютном выражении по сравнению с итогом первого квартала 2022 года.

Также в мае долги граждан по ипотечным кредитам достигли рекордных 15,1 трлн руб. В целом долги россиян перед кредитными организациями к 1 мая составили 30,22 трлн руб., к 1 апреля эта сумма составляла 27,8 трлн руб. Средняя задолженность на домохозяйство таким образом выросла до 509,6 тыс. руб.

Центробанк готовит механизм самозапрета на кредитование. Граждане смогут оформить ограничение, которое не даст им взять кредит в случае взаимодействия с мошенниками. Самозапрет можно будет отменить, но только с временным лагом, чтобы человек не мог моментально снять это ограничение (иначе теряется весь смысл), у него должно быть время, чтобы взвешенно обдумать свое решение.