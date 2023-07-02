02 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин затребовал доклад по делу о ДТП под Екатеринбургом, в котором пострадали восемь человек и погиб младенец

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о крупном ДТП, которое произошло в Свердловской области 30 июня. В аварии были травмированы восемь человек, пятеро из которых дети. Пятимесячная девочка скончалась.

Напомним, ДТП произошло на трассе Екатеринбург - Тюмень. Совершая обгон, 19-летний водитель "Шевроле" выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Хонда", двигавшимся во встречном направлении.

Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

В отношении водителя "Шевроле" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. 

Ранее с учётом значительного числа пострадавших, среди которых оказались, в том числе дети, а также учитывая ряд иных обстоятельств, прокуратурой принято решение об изъятии материала и его передаче для дальнейшей проверки в следственный отдел по городу Заречный Следственного комитета России по Свердловской области. В настоящее время по этому факту сотрудниками СК России продолжается выполнение необходимых процессуальных действий по тщательному выяснению всех без исключения обстоятельств, имеющих значение для следствия.

Теги: дтп, авария, младенец


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