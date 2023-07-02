02 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Детского психолога Петрановскую заподозрили в дискредитации ВС РФ

Детского психолога Людмилу Петрановскую заподозрили в дискредитации ВС РФ и получении финансирования из-за рубежа.

Mash сообщает, что в Следственный комитет обратился лава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, г. Он утверждает, Петрановская ещё с 2014 года поддерживала Украину, говорила, что "угрозы русскому языку там нет", а после начала СВО резко её осудила. И в это подпадает под статью КоАП о дискредитации армии. Более того, по словам Бородина, Петрановская финансируется филиалами британского фонда Charity и американского AMWAY. А потому должна ещё быть признана иноагентом.

Людмила Петрановская — психолог, лауреат Премии Президента РФ в области образования. Окончила филологический факультет Ташкентского университета, а также Институт психоанализа и Высшую школу экономики по программе "Семейная системная терапия". Автор книг-бестселлеров по детской психологии.

Теги: людмила петрановская, дискредитация вс, иноагент


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