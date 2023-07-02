ЧВК "Вагнер" получила из бюджета 858 миллиардов рублей

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы Вести недели на канале Россия 1 назвал объемы финансирования группы "Вагнер".

По его словам, в рамках госконтрактов ЧВК получила свыше 858 миллиардов рублей, по другим контрактам холдинг "Конкорд" оказал услуги на сумму в 845 миллиардов рублей. Обе компании имеют отношение к бизнесмену Евгению Пригожину.

Ранее СМИ сообщили о планах Кремля на "глобальную империю" Пригожина. Произошел всплеск дипломатической активности Москвы с целью заверить партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что операции "Вагнера" будут проводиться без перерывов, но под контролем нового руководства.

По этим данным, во всем мире около 6 тыс. участников "Вагнера" выполняют разные работы: от охраны шахт и политиков в ЦАР до защиты нефтяных скважин и контролируемой правительством территории в Сирии. 27 июня бойцам ЧВК, в основном действовавшим в Сирии, было приказано прибыть на российскую военную авиабазу в Латакии, что они и сделали.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что группа "Вагнер" финансировалась из российского бюджета. По его словам, за год компания получила из бюджета 86 млрд руб. на свое содержание, не считая страховых выплат бойцам в сумме 110 млрд.

"Деньги действительно уходят немаленькие, — прокомментировал это заявление бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев. — При этом государство до последнего времени финансировало одинаково и ЧВК, и МО РФ. Но никто никогда не слышал, чтобы у бойцов ЧВК чего-то не было. А военнослужащим армии вся страна собирает по копеечке и передает волонтерами".

По другим данным, большую часть средств на содержание ЧВК "Вагнер" при участии в СВО все-таки выделял основатель организации бизнесмен Евгений Пригожин. К такому выводу пришли сотрудники радиостанции Business FM, подсчитав минимальные расходы на выплаты бойцам в ходе боёв за Бахмут.