02 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Пробка перед Крымским мостом растянулась на 5 часов

По данным на 11.00 пробка перед Крымским мостом растянулась на 7 километров. Постоять в ней придется 5 часов. Такие данные приводит глава минтранса Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, минтранс увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределено с Крымской стороны на Краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте, на данный момент, рост очереди остановлен. Ведётся оптимизация досмотровых работ.

Отметим, в 06.00 местного времени пробка была трехкилометровой, и чтобы преодолеть пост досмотра нужно было ожидать порядка полутора часов, однако уже к 08.00 очередь растянулась на 6,5 км и время ожидания увеличилось до 3 часов. В обратную сторону пробки нет.

Напомним, накануне, в течение суток с момента ужесточения досмотра, на Крымском мосту автомобильная пробка со стороны Краснодарского края выросла с 4 до 7 километров, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения. В связи с большим ожиданием в очереди на въезд в Крым со стороны Краснодарского края организована выдача питьевой воды. Приносим извинения гражданам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении в Telegram-канале чиновника.

Гражданам рекомендовали заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, поскольку "ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля".

Ранее Лукашенко объяснил появление пробок распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова – он велел более тщательно мониторить досмотр, а также плохой погодой.

Теги: крымский мост, пробка


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