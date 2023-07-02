Погромы во Франции: что известно к этому часу

Погромы во Франции продолжаются. Число арестованных за сутки перевалило за 700. Ранее сообщалось о 486 арестованных участниках беспорядков.

45 полицейских пострадали в ночных акциях протеста.

871 пожар произошел в общественном месте, 577 поджогов транспортных средств и 74 пожаров в зданиях. Были совершены нападения на 10 полицейских участков, шесть местных полицейских отделений и 10 казарм жандармерии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мятежи перекинулись в Швейцарию. В городе Лозанна задержаны семь человек, шестеро из них несовершеннолетние - три девочки португальского, боснийского и сомалийского происхождения, и мальчики грузинского и сербского происхождения, а также швейцарцы, им от 15 до 17 лет. Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец. Подростков вдохновили погромы во Франции, а призывы выйти на улицы распространялись в соцсетях.

Накануне были арестованы 994 человека, 79 жандармов и полицейских ранены, было совершено 2560 поджогов. Только в Лионе в ночь на субботу были ранены 27 полицейских, семеро из них получили ранения из дробовика.

Стихийные протесты начались в ночь на среду, после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка-мигранта в пригороде Парижа. Юноша оказал сопротивление при задержании. Офицер, застреливший подростка, задержан. Он ожидает предъявления обвинений в непреднамеренном убийстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно покинул саммит ЕС и вернулся в Париж, чтобы руководить действиями антикризисного штаба, но пока это не привело к прекращению конфликта. Макрон обвинил в случившимся компьютерные игры и соцсети. По его мнению, протестующие подсматривают сюжеты в видеоиграх, "которыми они отравлены", а в соцсетях и TikTok распространяется "риторика ненависти" и фейки. Решением, по мнению Макрона, является более жесткая политика цензуры в отношении интернета.