"Я в шоке". Муж опекунши, арестованной по обвинению в убийстве 6-летнего Далера, вернулся в Екатеринбург из зоны СВО

Муж Вероники Наумовой, арестованной накануне по обвинению в убийстве 6-летнего приемного мальчика Далера, накануне вернулся в Екатеринбург из зоны СВО.

Он рассказал, что сейчас он является свидетелем по делу. передает КП-Урал

"Я в шоке от происходящего, мне нужно прийти в себя", - заявил Александр и отказался от дальнейших комментариев.

О возвращении супруга Наумовой ранее сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзякова. По ее словам, мужчина официально не являлся опекуном ребенка, только мужем опекуна. Ранее о том, что мужчина не фигурирует в данном уголовном деле рассказывала и старший помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Виктория Гардабудских.

Ранее Мерзлякова сообщила, что супруга Наумовой удалось экстренно отозвать из зоны СВО. "Это связано со смертью мальчика. Он вернется и дальше будет ясно, куда мы [других] детей [этих опекунов] определим. Пока они изъяты подразделением по делам несовершеннолетних. Он востребован и как опекун, и следственным комитетом, может, он что-то знает. Поэтому его из зоны СВО отпустили", - рассказала омбудсмен. Она также добавила, что приемный отец находится в зоне проведения спецоперации довольно давно.

В начале недели Наумова заявила, что мальчик сбежал из дома. Она утверждала, что у ребенка есть психические отклонения и он может не осознавать, что находится в опасности. Трое суток около полутора тысяч человек, включая сотрудников оперативных служб и волонтеров, искали ребенка по всему городу. Тело мальчика было найдено в сумке в гараже, который арендовала семья его опекунов. Установлено, что мальчик умер 3 декабря. Все это время опекун мальчика изображала, что он жив и невредим, получала социальные выплаты и обманывала окружающих. Накануне проверки служб опеки она заявила о пропаже ребенка. Наумовой предъявлено обвинение в истязании ребенка, его убийстве и махинациях с выплатами. Вину женщина не признала, заявив о смерти мальчика в результате несчастного случая. Ее арестовали по решению Чкаловского суда Екатеринбурга до 26 августа.