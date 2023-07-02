02 Июля 2023
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Фото: АФП 2005, Thomas Coex

За ночь французские полицейские арестовали 480 участников погромов

В ночь на воскресенье французская полиция арестовала более 480 участников протестов. Ранее сообщалось о 322 арестованных, в том числе 126 человек в Париже.

По данным МВД Франции на 3.30 утра (4.30 мск), серьезных инцидентов не зафиксировано, арестованы 486 человек по всей стране, в частности, за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.

Накануне были арестованы 994 человека, 79 жандармов и полицейских ранены, было совершено 2560 поджогов. Только в Лионе в ночь на субботу были ранены 27 полицейских, семеро из них получили ранения из дробовика.

Стихийные протесты начались в ночь на среду, после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка-мигранта в пригороде Парижа. Юноша оказал сопротивление при задержании. Офицер, застреливший подростка, задержан. Он ожидает предъявления обвинений в непреднамеренном убийстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно покинул саммит ЕС и вернулся в Париж, чтобы руководить действиями антикризисного штаба, но пока это не привело к прекращению конфликта. Макрон обвинил в случившимся компьютерные игры и соцсети. По его мнению, протестующие подсматривают сюжеты в видеоиграх, "которыми они отравлены", а в соцсетях и TikTok распространяется "риторика ненависти" и фейки. Решением, по мнению Макрона, является более жесткая политика цензуры в отношении интернета.

Теги: погромы, франция


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